Região Norte de BH recebe projeto Academia do Skate

Crianças e adolescentes da Região Norte de Belo Horizonte terão oportunidade especial para aprender a andar de skate. De 21 de maio e 31 de julho, o projeto Academia do Skate estará no Parque Municipal Nossa Senhora da Piedade, no bairro Aarão Reis.Será construída uma mini-rampa itinerante no local, onde os instrutores acompanharão os jovens, e haverá disponibilização gratuita de skates e equipamentos. A iniciativa é apoiada pela Confederação Brasileira de Skate (CBSk).Segundo os organizadores, o objetivo da ação é promover o ensino do esporte que estreou na Olimpíada na edição de Tóquio'2020 e trabalhar a modalidade como ferramenta de inclusão social.Quem se interessar em participar precisa apresentar um documento pessoal e autorização do responsável para menores de 18 anos, além de preencher a ficha de inscrição no local ou no site (www.natividade.esp.br) . É obrigatório o uso de calçados fechados e capacetes.Fundada em 2017, a Academia do Skate já realizou mais de 52 mil atendimentos em BH e no interior de Minas Gerais. Liderada pela Associação Natividade por meio do programa Minas Esportiva Incentivo ao Esporte, a ação social conta com patrocínio da Cemig.