Jovem culpa motorista de aplicativo por perder a prova do Enem

Trânsito fluía sem grandes congestionamentos no entorno da Puc, no Bairro Coração Eucarístico (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Por causa de menos de três minutos após o fechamento dos portões, João Vitor Martins, de 23 anos, não conseguiu chegar para prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Bairro Coração Eucarístico, Região Noroeste de BH.O jovem culpa o motorista de aplicativo que o levou até o local da prova. "Tava planejado, mas ele atrasou. Errou o caminho três vezes", conta ele, que mora no Bairro Castelo, na Região da Pampulha. "Sai de casa 12h30, achei que ia ser rápido, ia dar tempo e não deu. Queria chegar antes do horário para não ficar tão ansioso", completa.Apesar do dia atípico, o trânsito fluiu normalmente, sem grandes congestionamentos no entorno da universidade. Chateado, ele diz que vai tentar novamente no próximo ano."É triste, a gente fica angustiado", disse. Ele pretende cursar direito.Ele foi o único candidato que não conseguiu entrar na universidade. Um outro estudante quase ficou de fora, mas conseguiu passar correndo pelos portões, faltando menos de um minutos para o encerramento do horário. Os portões dos locais de provas fecham pontualmente às 13h e o exame inicia às 13h30 em todo país. Mais de 300 mil pessoas devem prestar a prova em Minas Gerais neste domingo (13/11). Os candidatos terão 5h30 para responder às questões de linguagens e ciências humanas, além de escrever a tão temida redação.