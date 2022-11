Enem 2022: mesmo sem obrigatoriedade, candidatos usam máscara na prova

O jovem Pedro Henrique França, de 20 anos, ficou decepcionado ao descobrir que o uso da máscara não era obrigatório (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Enem

A chegada de uma nova variante da COVID-19 no Brasil fez com que os candidatos do Enem resgatassem um acessório deixado de lado nos últimos meses: a máscara. Neste domingo (13/11), primeiro dia de provas, muitos estudantes foram vistos usando a proteção facial, apesar de não ser obrigatória.Pedro Henrique França, de 20 anos, achou que o uso fosse obrigatório e diz ter ficado decepcionado ao descobrir que o Ministério da Educação dispensou a exigência. "Eu acho uma medida de proteção importante. Esperar que as pessoas tomem essa iniciativa por conta própria, especialmente diante do aumento de casos, é muito ingênuo", avalia. Ele pretende cursar medicina.Por recomendação médica, o artista plástico Markos Alejando Mendes, de 40 anos, usa máscara em todo e qualquer ambiente fechado. "Tenho uma doença autoimune, então, mesmo com a vacinação em dia, não posso me descuidar", conta ele, que presta o exame na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), no Bairro Coração Eucarístico, Região Noroeste de BH.Ele avalia a atitude dos colegas que não usam máscara como falta de empatia. "É uma questão de saúde pública . As pessoas acham que a pandemia já acabou e saem colocando outras pessoas em risco", declara.Mais de 300 mil pessoas devem prestar a prova em Minas Gerais neste domingo (13/11). Neste primeiro dia, os candidatos terão 5h30 para responder às questões de linguagens e ciências humanas, além de escrever a tão temida redação.Os candidatos podem deixar as salas sem o caderno de respostas a partir das 15h30. Quem quiser levar o gabarito para casa precisa aguardar até às 18h30. O término do exame será às 19h.