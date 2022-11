Enem 2022: mais de 2,4 milhões de estudantes compareceram ao 1° dia

Segundo o Inep, 73,3% dos cerca de 3,4 milhões de inscritos compareceram aos locais de prova neste domingo (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Ao todo, 2.490.880 participantes compareceram ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) edição 2022, neste domingo (13/11). Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o número corresponde a 73,3% dos cerca de 3,4 milhões de inscritos nas duas versões da prova: impressa e digital.

Ainda de acordo com o Inep, entre os presentes, 2.458.504 fizeram as provas em papel e 32.376, no computador. O instituto ressaltou que os dados são preliminares e números conclusivos dependem da apuração definitiva do consórcio aplicador do exame.





Neste domingo, os candidatos fizeram provas de linguagens, códigos e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias, além da redação, cujo tema foi: "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

O exame continuará no próximo domingo (20//11), com provas de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. O Inep divulgará os gabaritos até 23 de novembro, conforme previsto em edital.





O balanço do primeiro dia de provas pode ser conferido no site do Inep





Avaliação de desempenho

O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o exame se tornou uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (ProUni), ambas ações do Ministério da Educação (MEC).





Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetros para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).





Os resultados individuais do Enem também podem ser usados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.