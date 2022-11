Enem trata dos povos tradicionais em ano de vitórias da 'bancada do cocar'

Célia Xakriabá (foto) vai ser uma das integrantes da 'bancada do cocar' na Câmara dos Deputados em 2023 (foto: Edgar Kanaykõ/Divulgação)

O tema da redação do enem hoje é a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil! É tempo de olhar para a nossa ancestralidade, para a nossa cultura e para nossos povos originários. Que isso entre nas escolas e no imaginário de todos os brasileiros e brasileiras. %u2014 Célia Xakriabá (@celiaxakriaba) November 13, 2022

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ocorrido neste domingo (13/11), tem, como tema da redação, os "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil" . Os estudantes precisam escrever sobre o assunto pouco mais de um mês após o país bater recorde no número de deputados federais eleitos após se autodeclararem indígenas - justamente uma das categorias de povos originários abarcada pelo tema da redação da edição deste ano do Enem.A partir de 1° de fevereiro do próximo ano, cinco das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados vão ser ocupadas por parlamentares autodeclarados indígenas. Entre eles, estão a mineira Célia Xakriabá, eleita pelo Psol, e Sônia Guajajara, filiada ao mesmo partido, mas que concorreu por São Paulo. No Amapá, houve a vitória de Sílvia Waiãpi, do PL.Dois deputados do PT também autodeclarados indígenas: Paulo Guedes (MG), reeleito, e Juliana Cardoso (SP).Primeira mulher indígena a representar Minas Gerais no Congresso Nacional, Célia Xakriabá recebeu 101.154 votos . Doutora em antropologia, ela celebrou o assunto que pauta a redação do Enem "É tempo de olhar para a nossa ancestralidade, para a nossa cultura e para nossos povos originários. Que isso entre nas escolas e no imaginário de todos os brasileiros e brasileiras", disse.Segundo dados da Câmara dos Deputados, neste ano, o número de pessoas que se consideram indígenas a disputar a eleição geral foi o maior desde o início da autodeclaração, em 2014. Naquele ano, 89 indígenas tentaram cargos eletivos; quatro anos depois, o número chegou a 134. Em 2022, foram 178.O governo federal reconhece, como povos tradicionais, as comunidades culturalmente diferenciadas, que possuem formas tradicionais de organização e, por muitas vezes, utilizam recursos naturais e terras para atos religiosos, de subsistência e a fim, também, de manter viva a ancestralidade. Nesses critérios, encaixam-se não apenas os índios, mas, também, quilombolas, extrativistas, geraizeiros e comunidades de matriz africana.Quatro anos atrás, quando Joênia Wapichana (Rede/RR) foi eleita deputada federal, um hiato de quase 37 anos sem um representante dos povos tradicionais em Brasília (DF). Desta vez, ela não conseguiu o triunfo.Antes de Joênia, o único indígena eleito à Câmara havia sido o cacique Mário Juruna, escolhido pela população em 1982, quando concorreu pelo PDT do Rio de Janeiro. O índio xavante andava pelos corredores do Congresso com o terno e a gravata que compõem a indumentária de um parlamentar, mas não abria mão de ter, à cabeça, um cocar. Portava, também, um gravador, para se preservar nas conversas travadas com os colegas.Falecido em 2002 e batizado Mario Dzuruna Butsé, o ex-parlamentar criou, na Câmara, a Comissão Permanente do Índio . O colegiado foi um embrião da atual Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Em 1985, Juruna chegou a acusar um empresário de tentar suborná-lo para votar em Paulo Maluf na eleição presidencial indireta - que acabou vencida por Tancredo Neves."(Juruna) lutou muito pela demarcação (de terras), defendeu direitos, denunciou várias invasões, mortes de lideranças e demarcações mal-feitas. Foi só um mandato. Ele denunciou várias vezes a corrupção no Congresso. Há aquela imagem dele devolvendo dinheiro de propina", lembrou, no ano passado, em entrevista ao, o neto de Juruna, Rafael Weree.