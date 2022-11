Cadela perde olho após ser agredida com marteladas

Uma crueldade com uma cadelinha chamou atenção dos policiais militares de Chácara, na Zona da Mata Mineira. O animal foi covardemente agredido a marteladas e perdeu um dos olhos, nesse domingo (13/11), na zona rural da cidade.

O dono do animal, de 41 anos, chamou a Polícia Militar após flagrar seu cunhado agredindo a cadelinha. Segundo o relato aos policiais, ele estava em casa quando o parente invadiu o sítio sem que ele o visse.

Minutos depois, enquanto estava dentro de casa, ouviu o latido agoniado da cadela. Quando chegou ao local em que estava, viu que o animal estava gravemente ferido após levar vários golpes de martelo.

Segundo o dono do animal, antes de fugir, o cunhado disse: “Dei martelada mesmo. Esses cachorros estão matando meus patos”.

Quando os policiais chegaram perto da cadela, repararam que ela perdeu um dos olhos por causa da agressão. Além disso, tinha diversos ferimentos e estava em estado grave.

Além da agressão à cadela, o dono do animal suspeita que o cunhado tenha matado um dos filhotes que vivia no sítio.

Agressor é procurado pela Polícia Militar

O dono do animal passou para os policiais militares que atendiam à ocorrência o endereço em que o cunhado mora. Os PMs foram até o local e conversaram com a esposa do suspeito.

No entanto, ela disse aos policiais que o marido tinha saído de moto e ainda não havia retornado para casa. Os PMs fizeram buscas na região, mas não encontraram o suspeito.