Colisão frontal deixa um morto e três feridos na BR-129, em Congonhas

Segundo os militares, um Chevrolet Onix, que seguia em direção à BR-040, colidiu contra um Fiat Strada, que vinha na direção oposta, com sentido a Ouro Branco (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Uma pessoa morreu e três ficaram feridas nesta segunda-feira (14/11) após uma colisão frontal entre dois carros na BR-129, em Congonhas, na Região Central de Minas Gerais. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros nesta tarde nas proximidades do bairro Lobo Leite. Chovia no momento do acidente.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o trecho da rodovia havia sido isolado e sinalizado pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que deram início aos atendimentos.

No banco traseiro do Chevrolet Onix, os militares encontram uma vítima já em óbito e outras duas pessoas feridas no interior do automóvel. Outra vítima foi encontrada presa às ferragens no banco do passageiro do Fiat Strada. Segundo a corporação, ela estava “consciente e orientada”.

Os sobreviventes foram encaminhados aos hospitais Bom Jesus e Raimundo Campos, em Congonhas e Ouro Branco, respectivamente, conforme avaliação feita pelo Samu.



Após conclusão dos trabalhos periciais da Polícia Civil, o corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Rodoviária Estadual, que aguardou a chegada do carro funerário para as demais providências.