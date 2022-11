Carreta que transportava carne capota e interdita MGC-452, em Uberlândia

Tombamento de carreta que transportava carne dificultava trânsito na MGC-452, em Uberlândia (foto: VIA-DRONES) Na manhã desta segunda-feira (14/11), uma carreta, que transportava carne, tombou e interditou a MGC-452, próxima ao KM 150, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O veículo ficou atravessado na via, interditando ambos sentidos.

A condutora da carreta, de 35 anos, ficou ferida, com escoriações pelo corpo. Ela ficou presa pelo cinto e foi retirada do veículo por pessoas que estavam no local. A vítima estava consciente e reclamava de dores na região da pelve.



Os bombeiros prestaram o atendimento pré-hospitalar e, logo em seguida, ela foi levada pela Unidade de Resgate para a UAI Tibery.

Apenas veículos de pequeno porte conseguiam passar pelo acostamento em um dos sentidos.