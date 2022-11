Homem agride sobrinho de 12 anos porque ele queria cozinhar ovos

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) de Patrocínio na manhã deste domingo (13/11) sob suspeita de lesão corporal contra o sobrinho de 12 anos.









O motivo, ainda segundo relato da mãe da criança, foi pelo simples fato que o menino queria cozinhar alguns ovos e o suspeito foi contra.





Ainda consta no registro policial que durante a discussão, o suspeito, além de dar o tapa nas costas do menino, teria ameaçado ele com um rodo.

Em seguida, a mãe da vítima contou que ela saiu correndo da residência e ela acionou a PM.





Pouco tempo depois da denúncia, os militares localizaram e prenderam o suspeito, sendo que, em seguida, ele foi encaminhado para a Delegacia de Plantão de Polícia Civil (PC) de Patrocínio para as próximas providências.