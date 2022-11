Seis pessoas ficam feridas em colisão entre dois carros em BH

Segundo o Copo de Bombeiros (CBMG), todas as vítimas estavam conscientes e não sofreram ferimentos graves (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um carro capotou depois de bater com outro veículo, no início da madrugada desta segunda-feira (14/11). O acidente aconteceu no Bairro Santa Inês, na região Leste de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMG), a batida foi provocada por um dos automóveis, que teria avançado a sinalização de. Ao todo, seis pessoas ficaram feridas.