Mulher é morta com tiro no pescoço no dia do aniversário no Sul de Minas

Mulher foi morta pelo ex-companheiro no Sul de Minas (foto: Nayara Andery/Terra do Mandu )

Ainda segundo os Bombeiros, ao chegarem no local os militares encontraram Michele Martins Bernardes caída no chão e com ferimentos na testa e no pescoço. Ela já estava sem os sinais vitais.

Michele foi morta no dia do aniversário, quando completava 32 anos nesta segunda-feira. Ela deixa uma filha de 12 anos. Segundo a família, no sábado (12/11), a mulher já havia sido ameaçada pelo ex-companheiro e tinha uma medida protetiva contra ele.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito, de 36 anos, foi localizado em um carro, próximo da cidade de Bueno Brandão, e tentou suicídio ao perceber a presença da PM, dando um tiro na própria cabeça. Ele foi encaminhado para a Santa Casa de Bueno Brandão, onde segue em atendimento.

O caso será apurado pela Polícia Civil, que abriu um inquérito ainda nesta segunda-feira. Não há informações sobre a motivação do crime, até o momento.

Iago Almeida / Especial ao EM

Uma mulher de 32 anos foi morta com um tiro no pescoço no bairro Jardim Redentor, em Pouso Alegre, no Sul de Minas na tarde desta segunda-feira (14/11). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o crime aconteceu por volta das 15h50, em uma estrada vicinal que leva ao monumento do Cristo Redentor.