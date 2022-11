Homem morre em acidente entre dois caminhões e um carro na MG-184

Carro bateu na lateral do caminhão, rodou na pista e colidiu em outro veículo (foto: PMRv/Reprodução)

Um homem, de 28 anos, morreu na tarde dessa terça-feira (15/11) em um acidente envolvendo dois caminhões e um carro de passeio no km 52 da rodovia MG-184, em Areado, no Sul de Minas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista de um dos caminhões informou que passava pela rodovia no sentido Alfenas quando viu o Chevrolet Classic cinza invadindo a contramão e batendo na lateral dianteira do lado esquerdo da carreta.

Após o impacto, o veículo rodou na pista e bateu na lateral do segundo caminhão, que vinha pouco atrás.

O motorista do carro foi socorrido e levado para o Pronto Socorro Médico de Areado, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

A perícia esteve no local do acidente e a rodovia foi liberada pouco tempo depois.



Os caminhões foram retirados da pista pelos condutores. Já o carro foi removido para o pátio credenciado do Detran.