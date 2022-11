Jovem de 18 anos é preso pela quinta vez em 2022

Polícia apreendeu 157 pinos de cocaína, R$ 89 e o carro do suspeito (foto: Reprodução)

Um jovem, de 18 anos, foi preso pela quinta vez na madrugada desta quarta-feira (16/11) no Bairro Nova Contagem, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento na região, os militares viram um Fiat Uno cinza em atitude suspeita. O jovem, que estava dentro do carro, fugiu a pé quando percebeu a presença dos policiais em direção a um beco. Durante a fuga, ele caiu e foi alcançado pelos agentes.

Questionado sobre o motivo da fuga, ele disse que não queria ser preso novamente. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito já foi preso outras quatro vezes em 2022, três vezes por tráfico de drogas e uma vez por tentativa de homicídio.

Dentro do carro, a PM encontrou 157 pinos de cocaína embaixo do banco do passageiro. No bolso da blusa de frio do suspeito, a polícia encontrou R$ 89 em cédulas trocadas.

O suspeito foi preso, novamente, por tráfico de drogas. O carro estava com documentação atrasada e também foi apreendido. A Polícia Civil vai investigar o caso.