COVID-19: UFMG ainda avalia uso de máscara no campus

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) ainda não definiu se o uso de máscara será necessário no campus. O Comitê Permanente de Enfrentamento do Novo Coronavírus da UFMG está avaliando o cenário epidemiológico para fazer recomendações ou tornar o uso obrigatório.









Desde então, universidades de todo o país passaram a recomendar o uso de máscaras nas dependências estudantis. Algumas, como a Universidade Federal de São Paulo (USP), anunciaram o uso obrigatório do item a partir desta quarta-feira (16/11).





A Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), também recomendam o uso da máscara, além das medidas de higiene e vacinação completa.



PUC-Minas já retomou uso de máscaras





Em Belo Horizonte, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), voltou a recomendar o uso de máscaras em todos os ambientes da entidade educacional, na última sexta-feira (11/11), devido ao aumento de testes positivos.





A universidade particular é a primeira de Minas Gerais a pedir que os frequentadores voltem a fazer uso de máscaras nas dependências.





"Comunicado à comunidade universitária fazendo uma firme recomendação pela utilização de máscaras, em todos os Campi e Unidades, considerando o recente aumento do número de casos de Covid-19", afirma o Comitê de Monitoramento do Coronavírus da PUC Minas por meio de nota.