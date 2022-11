Jornada Solidária presenteia crianças carentes em BH

A alegria estava estampada nos olhos das crianças (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Alegria estampada nos olhos

Papai Noel

Para muitas crianças, o Natal é sinônimo de alegria e família reunida ao redor de uma mesa com bastante comida e presentes. Para outras, no entanto, são dias comuns, enfrentando dificuldades como a fome. Na tentativa de possibilitar um final de ano mais feliz para os pequenos em situação de vulnerabilidade social, a Jornada Solidária, programa de responsabilidade social dos Diários Associados em Minas, realizou sua tradicional festa de Natal, no Luminis Urban Play, no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH, com alunos de creches comunitárias da capital.Após dois anos de pausa dos eventos presenciais, em função da pandemia de COVID-19, a celebração reuniu 730 crianças, com idades entre de 3 a 5 anos, alunos de 13 jardins-de-infância. "Não sei quem estava mais empolgado, se éramos nós ou as crianças. A gente se emociona muito com a alegria deles", disse Isabela Teixeira da Costa, coordenadora da Jornada Solidária.Para viabilizar a festa, o programa realizou a tradicional feijoada beneficente, na Casa Pampulha, espaço de eventos na orla da lagoa, logo depois da Casa JK. Além dos brinquedos para as crianças, a verba também será usada para a compra de equipamentos essenciais para as creches, como fogão, geladeira e até mobiliário.Recheada de música e brincadeiras, a festa de Natal contou com a presença ilustre de voluntárias vestidas de princesas da Disney e super-heróis. "São coisas que não têm preço. Hoje é dia útil e, ainda assim, conseguimos mobilizar as pessoas para estar aqui.O evento teve ainda salgados, cachorro quente e refrigerante à vontade para as crianças. "É gente que se sensibiliza, que sabe a importância disso para trazer alegrias as crianças", pontua Isabela. A celebração, realizada há mais de 50 anos, teve patrocínio do Epa, Construtora Castor, Instituto Gerson Bartolomeo, Braúnas, Jam Engenharia, Saúde Mob/Hermes Pardini e apoio da Rede Mater Dei.A emoção não foi somente das crianças, que aguardavam ansiosas pelo momento da entrega dos presentes. Com os olhos marejados, professoras, voluntários e organizadoras do evento, se emocionaram ao ver e ouvir as manifestações dos pequenos carregadas de felicidade e muita alegria com a surpresa de Natal."Os olhinhos brilham. São crianças que, muitas vezes, mal viram um brinquedo, nunca se alimentaram com fartura como hoje", declarou a presidente da Jornada Solidária, Nazareth Teixeira da Costa.A retomada do evento, no entanto, veio com novos desafios. "Muitos empresários estão enfrentando dificuldade no pós-pandemia. Nós soubemos compreender isso. Mas, felizmente, encontramos pessoas boas no caminho", ressaltou.Maria das Dores, coordenadora administrativa da creche Instituto Batista Itatiaia, reforçou a importância do evento para a socialização das crianças e lembra que, muitos deles, se alimentam somente na creche. "Eles não têm isso em casa. Tanto em relação à comida quanto à oportunidade de brincar e interagir com outras crianças, especialmente depois de passarem um período isolados por conta da pandemia", avaliou.Acompanhando o evento pela primeira vez, ela só tem elogios à iniciativa. "É muito gostoso ver a empolgação das crianças. Eles estão extasiados", comentou.A entrega dos presentes foi feita um a um. Sem esconder o sorriso, as crianças correram para abraçar o Papai Noel. Ele contou que, apesar de estar passando mal por uma crise de diabetes, conseguiu reunir forças para, mais uma vez, fazer a alegria das crianças neste Natal."Foram elas que me fizeram levantar da cama hoje. Parei de tomar a insulina e complicou tudo. Mas nós temos que fazer nossa parte e aqui estou hoje. Essa festa é muito linda", disse Pedro Reis, que há mais de 20 anos é voluntário do projeto e transforma-se no personagem para garantir a alegria dos pequenos.Em 2005, o programa passou por uma grande mudança e ampliou o raio de ação. Além da festa de Natal, a Jornada Solidária passou a fazer reformas patrimoniais nas creches comunitárias e a equipá-las com eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos, mobiliários, material pedagógico, brinquedos etc. Até 2020, a Jornada entregou para suas comunidades 36 creches totalmente reformadas e equipadas.