BH: Região do Barreiro entra em alerta de forte risco geológico após chuvas

Bombeiros trabalham no resgate de vítimas na Vila Bernadete, no Barreiro, em janeiro de 2020 (foto: Flávia Ayer/EM/D.A Press) A região do Barreiro, em Belo Horizonte, está sob forte risco geológico, condição determinada quando chove ao menos 70 milímetros em um período mínimo de 72h. O alerta divulgado nesta quarta-feira (16/11) pela Defesa Civil da capital mineira é válido até a próxima sexta-feira (18/11).

Nesse sentido, trinca nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de poste ou árvores, paredes e muros estufados e estalos são os sinais, segundo o órgão, de que deslizamentos podem acontecer.





A Defesa Civil alerta:

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos.

Coloque calha no telhado da sua casa.

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.





Chuvas em BH





Várias partes de Belo Horizonte têm registro de queda de granizo na tarde desta quarta-feira . A capital estava em alerta da Defesa Civil municipal desde as 13h. Além disso, a cidade está em sobreaviso para pancadas de chuva com raios e rajadas de vento válido até a manhã de quinta-feira (17/11).

Conforme levantamento da Defesa Civil, a região do Barreiro foi a que registrou maior volume de chuvas, no mês de novembro, com 147,6 milímetros. Na sequência estão as regiões Centro-Sul (139,6mm – 59,2%); Leste (146,4mm – 62,0%); Nordeste (174,4mm – 73,9%); Noroeste (138,2mm – 58,6%); Norte (171,2mm – 72,5%); Oeste (158mm – 66,9%); Pampulha (149,4mm – 63,3%); e Venda Nova (182,2mm – 77,2%).