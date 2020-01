Encontrado último corpo dos sete mortos em soterramento no Barreiro

(foto: Flávia Ayer/EM/D.A Press)

O último corpo das sete pessoas soterradas na Vila Bernadete, no Barreiro, foi encontrado no fim da manhã deste domingo. O trabalho de resgate começou no sábado, quando o corpo dos jovens Edmar Rodrigues Silva, de 25 anos, e Luiz Augusto Rodrigues Silva, de 19, foram resgatados.



Na sexta-feira, dia de recorde histórico de índice de chuva, um barranco cedeu e soterrou pelo menos cinco casas, na Vila Bernadete. O trabalho de resgate começou na manhã de sábado.



A Defesa Civil atualizou o número de mortos em decorrência das últimas chuva no estado. O número subiu de 30 para 37. As pessoas que tiveram que deixar sua casa no estado já passa de 18 mil.