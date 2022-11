Telhado de galpão se solta e atinge carros no bairro Padre Eustáquio

Até o momento não há registro de feridos (foto: CBMMG / Divulgação) Um telhado de alumínio que cobria um galpão na rua Vereador Geraldo Pereira, no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte, se soltou e atingiu quatro veículos na tarde desta quarta-feira (16/11). A ocorrência aconteceu durante a forte chuva que atingiu a capital e cidades da Região Metropolitana.









Ocorrências de tempestades foram registradas nas regiões Centro-Sul, Oeste, Pampulha e Nordeste. Conforme a Defesa Civil, choveu “extremamente-forte” nas regiões Noroeste, Leste, Barreiro e Oeste.









Leia mais: Bombeiros recebem 120 chamados de queda de árvores na Grande BH A recomendação do órgão é que em caso de chuva de granizo, as pessoas já tenham um lugar previsto para se abrigar; não permaneçam em áreas abertas, como campos de futebol e estacionamentos; não fiquem no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica; e não se abriguem debaixo de árvores.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.