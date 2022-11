Chuva em BH: acumulado de chuva chega a 41 mm no Barreiro

Ocorrências de tempestades foram registradas nas regiões Centro-Sul, Oeste, Pampulha e Nordeste de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Em seis horas, a Região do Barreiro, em Belo Horizonte, registrou 17% do acumulado de chuva esperado para todo o mês de novembro. De acordo com a Defesa Civil da cidade, das 11h30 às 17h30, a precipitação na regional chegou a 41,4 mm. A média climatológica do mês é de 236 mm.





forte temporal que atingiu a capital no meio da tarde contribuiu para que o acumulado aumentasse. Ocorrências de tempestades foram registradas nas regiões Centro-Sul, Oeste, Pampulha e Nordeste. Conforme a Defesa Civil, até as 16h30, choveu “extremamente-forte” nas regiões Noroeste, Leste, Barreiro e Oeste.

Chamados

Além da precipitação, a chuva também trouxe diversas ocorrências. Segundo a Defesa Civil de BH, nesta quarta-feira (16/11) a corporação recebeu 30 solicitações via telefone. Grande parte dos atendimentos foram para vistorias em imóveis particulares nas regionais Oeste, Norte e Noroeste.





Foram oito solicitações envolvendo o surgimento de trinca, quatro de escorregamentos ou deslizamentos de encostas, três de infiltração, duas de desabamento de muro, três de queda parcial de telhado, um destelhamento, um abatimento de pisto, uma queda de revestimento, dois riscos de destruição de imóvel e duas ameaças de deslizamento.





Emissão de alertas

Durante o período de chuvas, os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.