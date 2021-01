Ampliação de empresa de batata congelada deve gerar 300 empregos em MG

O investimento da nova planta em Perdizes será de R$ 700 milhões (foto: Bem Brasil/Divulgação)

Com um investimento da ordem de R$ 700 milhões, a instalação de uma nova unidade de uma indústria de batatas pré-fritas congeladas deve gerar cerca de 300 empregos diretos em Perdizes, no Triângulo Mineiro.

Segundo informações do setor de Marketing e Comunicação da Bem Brasil, a nova fábrica possibilitará dobrar a atual capacidade produtiva, que passará de 250 mil toneladas ao ano para mais de 500 mil quando estiver em plena operação.

“A nova planta ocupará 25 mil metros quadrados de área construída e vai gerar cerca de 1.500 postos de trabalho diretos e indiretos. A expectativa é de que a inauguração aconteça no primeiro semestre de 2022”, informou nota emitida pela empresa.

Ainda conforme o setor de Marketing e Comunicação da empresa, o investimento leva em conta a ampliação da estrutura de suporte, de armazenagem, área de estocagem, entre outros aspectos necessários para suportar o crescimento da companhia.

“Com esse investimento, será possível aumentar nossa produção e ainda diversificar o mix de produtos", contou o presidente da empresa, João Emílio Rocheto.

Atualmente, a empresa detém 40% do mercado nacional, mas projeta, segundo Rocheto, alcançar uma fatia ainda maior nos próximos anos.

Ainda conforme o presidente da empresa, a escolha de Perdizes para sediar a terceira fábrica da empresa se deu por uma combinação de aspectos que tornam a cidade atraente.

"O local é estratégico do ponto de vista logístico, com rodovias que interligam o Sudeste, o Centro-Oeste e o Nordeste, facilitando o escoamento dos produtos. Contamos, ainda, com mão de obra qualificada e diversificada na região", declarou.

A Bem Brasil foi fundada em dezembro de 2006, em Araxá, no Triângulo Mineiro. A empresa, conta, atualmente, com duas unidades na região do Triângulo: a de Araxá e a outra no município de Perdizes, inaugurada em 2017. Juntas, geram mais de 600 empregos diretos e cerca de 2 mil indiretos.