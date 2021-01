Empresa de irrigação espera gerar 100 empregos na expansão de unidade em MG

O diretor-presidente da Valmont Brasil, Renato Silva apresenta o plano de expansão da unidade ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação de Uberaba, Rui Ramos (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

A empresa de irrigação Valmont Brasil anunciou que vai investir R$ 60 milhões na expansão da sua unidade em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e com isso espera gerar cerca de 100 empregos diretos. No município, a empresa fabrica pivôs centrais para o mercado de irrigação.

O diretor-presidente da Valmont Brasil, Renato Silva apresentou nesta quinta-feira (21/01) o plano de expansão da unidade ao secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Rui Ramos e a secretária-adjunta Cynthia Bessa de Souza.

“Vamos dar toda atenção ao projeto, visto que agora necessitam do nosso apoio na tramitação de toda a parte legal, como licenciamento ambiental, por exemplo. A previsão deles é de início imediato da obra, assim que toda parte burocrática for resolvida e a sua conclusão prevista para até março de 2022”, informou Rui Ramos.

Segundo Renato Silva é motivo de muito orgulho poder continuar a história da empresa na cidade de Uberaba, que se iniciou na década de 90. “Esse grande investimento não é só para nossa marca, mas para a região e a agricultura irrigada do nosso país”, considerou Renato Silva.



Ele declarou ainda que os novos recursos para a expansão da unidade em Uberaba estão previstos para os próximos 12 meses e serão destinados à compra de maquinários, como uma tubeira (que produz tubos para pivôs) e a otimização de processos, como o corte a laser nos equipamentos.

“A intenção da Valmont é que o aporte resulte em aumento de mais de 60% da capacidade de produção da fábrica brasileira para o ano de 2022.

Com a ampliação, a unidade atenderá a crescente demanda de mercado, não só do Brasil, como também de toda América Latina e parte da África. Além da planta brasileira, a empresa possui outras cinco unidades espalhadas pelo mundo”, informou o diretor-presidente da empresa.