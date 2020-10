Ferrovias: Doria anuncia investimento de R$ 6 bi e geração de 134 mil empregos

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta segunda-feira (19) o investimento privado de R$ 6 bilhões, pela empresa Rumo Logística, na malha ferroviária do Estado em obras de duplicação, reativação de trechos inativos, ampliação de pátios e modernização da ferrovia. Segundo Doria, o investimento irá gerar 134 mil novos empregos e atingirá 5 milhões de pessoas em 72 municípios paulistas com "mais segurança viária e mobilidade urbana". "Esta ação solidifica a posição do Estado de São Paulo como principal corredor de exportação do agronegócio brasileiro", reforçou o governador, durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista.