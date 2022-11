Defesa Civil recebe 821 chamadas relacionadas às chuvas na Grande BH

Duas árvores caíram na Avenida Amazonas, na altura da Praça Sete, em Belo Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) A Defesa Civil de Minas Gerais recebeu 821 chamadas relacionadas às fortes chuvas dessa quarta-feira (16/11), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





As solicitações englobaram chamadas para cortes de árvores , e ocorrências envolvendo destelhamento de imóveis. Apesar do alto índice de atendimentos, não foram registradas novas mortes relacionadas ao período chuvoso.









Nenhum município declarou, até o momento, estado de calamidade pública.





De acordo com a Defesa Civil, desabrigados são pessoas que necessitam de abrigo público (como habitação temporária), em função de danos ou ameaça de danos em seus domicílios. Já desalojados são pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, desocuparam seus domicílios, mas que se deslocam para casa de parentes ou amigos.

Chuvas em Minas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira (17/11), o céu fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas nas regiões Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.





No Noroeste, Região Central e Zona da Mata, o céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.





As demais regiões do estado terão céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

Recomendações da Defesa Civil

As Defesa Civil estadual e de Belo Horizonte recomendam que em caso de chuvas com e sem granizo:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;

Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;

Procure estacionar em um local seguro e coberto.