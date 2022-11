BH pode ter chuvas isoladas durante a tarde desta quinta-feira (17/11)

Temperatura na capital deve ficar entre 28°C e 16°C (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A quinta-feira (17/11) será de céu parcialmente nublado em Belo Horizonte. Segundo a Defesa Civil, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas no período da tarde na capital.

A temperatura mínima foi de 16°C e a máxima estimada é de 28°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 45% na parte da tarde.

Em Minas Gerais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.

No Noroeste, Região Central e Zona da Mata, o céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As demais regiões do estado terão céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.

A menor temperatura registrada no estado nesta quinta-feira foi em Monte Verde, no Sul de Minas, onde os termômetros marcaram 11.9°C. Já o dia mais quente deve ocorrer em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro. Por lá que a tempertaura pode chegar aos 35.1°C.