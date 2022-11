Chuva com fortes ventos destrói carros e até coreto de praça em Muzambinho

Força do vento arrancou árvore pela raíz em Muzambinho (foto: Redes sociais/reprodução) Um temporal com granizo rajadas de vento assustou moradores e causou estragos nesta quarta-feira (16/11) em Muzambinho, no Sul de Minas.









No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IFSULDEMINAS), no Bairro Morro Preto, um muro cedeu com a força dos ventos. A enxurrada inundou a entrada de água na sala de educação física.





Já na Praça Pedro de Alcântara Magalhães, o coreto e um carro foram destruídos após a queda de uma árvore.





A defesa civil da cidade ainda está contabilizando prejuízo, além do saldo de desabrigados.