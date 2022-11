Defesa Civil atende a 74 chamados sobre a chuva em BH em 24 horas

Fortes chuvas causaram destruição em diversos bairros de Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



As fortes chuvas em BH nessa quarta-feira (16/11) causaram grandes prejuízos e danos na capital. Em 24 horas, foram 74 solicitações de diversas naturezas à Defesa Civil da cidade.

De acordo com o órgão de BH, a maior parte dos chamados registrados no período, compreendido entre 10h de quarta e 10h de quinta-feira, vieram de imóveis particulares das regionais Oeste, Norte e Noroeste.





Confira quais foram as solicitações e a quantidade de cada uma delas:





Abatimento de piso (1)

Alagamento (2)

Danificação ou destruição de habitações (6)

Desabamento parcial de muro de arrimo (2)

Deslizamento (6)

Destelhamento (6)

Enchentes ou inundações (1)

Erosão (2)

Infiltração (3)

Queda ou desprendimento de revestimentos (1)

Queda parcial de telhado (3)

Trincas (14)

Risco de danificação ou destruição de habitações (3)

Risco de desabamento de moradia (3)

Risco de desabamento de poste (2)

Risco de destruição ou desabamento de muro (4)

Risco de queda ou desprendimento de revestimentos (1)

Risco ou ameaça de enchentes ou inundações (3)

Risco ou ameaça de escorregamentos e deslizamentos (2)

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes , granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.





Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

Recomendações da Defesa Civil de BH

Em caso de chuvas com e sem granizo a Defesa Civil recomenda:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;

Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;

Procure estacionar em um local seguro e coberto.