Professor é preso por denúncias de assédio em escola estadual no Barreiro

Por Leonardo Godim*



As vítimas, assim como o acusado, foram encaminhadas para a Delegacia de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad), na capital. (foto: Cristina Horta/Estado de Minas) Um professor da Escola Estadual Celso Machado, no Barreiro, em Belo Horizonte, foi preso na manhã desta quinta-feira (20/10) após ser denunciado por assédio. Seis crianças teriam sido vítimas do mesmo docente, segundo a Polícia Militar.





A denúncia foi feita pela irmã de uma das vítimas, que também estuda na escola.





A Secretaria de Estado de Educação de Minas gerais (SEE-MG) afirmou que, após os estudantes relatarem o ocorrido, na manhã de hoje, foi feita uma reunião com os responsáveis. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e o docente foi preso.



Leia a nota da SEE-MG na íntegra:



"A SEE/MG repudia quaisquer manifestações de violência e assédio sexual, bem como reforça que a escola é um espaço sociocultural de valorização das práticas de respeito. A SEE não compactua com eventuais desvios de conduta de seus servidores, os quais são apurados com rigor e celeridade, guardando o direito à defesa.

O serviço de inspeção escolar da Superintendência Regional de Ensino (SRE) Metropolitana B, responsável pela escola, esteve no local para orientar a direção e realizar uma apuração interna dos fatos, que seguirão para análise do órgão central da SEE/MG para aplicação das medidas administrativas cabíveis. Uma equipe multidisciplinar, com apoio do Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE) da SEE/MG, irá acompanhar o caso e proceder com o acolhimento necessário aos estudantes envolvidos. Além disso, a pasta está elaborando um Plano de Enfrentamento ao Assédio Sexual nas Instituições de Ensino, em parceria com a Controladoria Geral de Estado, para atuar em três frentes: prevenção, detecção e apuração. O intuito é prevenir a ocorrência da conduta, além de aprimorar o tratamento dado após a ocorrência do ilícito.





Por fim, cabe informar que as apurações em âmbito criminal estão sendo feitas pelas autoridades de segurança."

*Estagiário sob supervisão