PUC Minas suspende aulas presenciais de cinco turmas após casos de COVID-19

Segundo a assessoria da PUC Minas, quatro turmas do Curso de Ciências Sociais, no Campus Coração Eucarístico, tiveram as aulas presenciais suspensas. Houve, pelo menos, sete casos positivos e outros sete suspeitos. Os alunos dessas salas estão em regime remoto e a previsão é que retornem à faculdade na próxima segunda-feira (21/11).