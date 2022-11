COVID: BH anuncia vacinação para crianças de 6 meses a 2 anos; veja locais

BH recebeu da Secretaria de Estado de Saúde 5,6 mil doses pediátricas da Pfizer (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press- 17/01/2022) A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou nesta quarta-feira (16/11) a vacinação contra a COVID-19 para bebês de 6 meses a crianças com 2 anos completos. Segundo a PBH, as aplicações começam nesta quinta (17/11).









O grupo convocado corresponde a 4,6% do total de 61.740 bebês da faixa etária em Belo Horizonte.

Podem se vacinar as crianças com:

Diabetes mellitus;

Pneumopatias crônicas graves;

Hipertensão Arterial Resistente (HAR);

Hipertensão arterial estágio 3;

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo;

Insuficiência cardíaca (IC);

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar;

Cardiopatia hipertensiva;

Síndromes coronarianas;

Valvopatias;

Miocardiopatias e Pericardiopatias;

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas;

Arritmias cardíacas;

Cardiopatias congênitas;

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados;

Doenças neurológicas crônicas;

Doença renal crônica;

Imunocomprometidos;

Hemoglobinopatias graves;

Obesidade mórbida;

Síndrome de Down;

Cirrose hepática.

As crianças não podem ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias. É necessário estarem acompanhadas dos pais ou responsáveis e apresentar um documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.





Se a criança for levada por outras pessoas que não sejam as responsáveis legais, também é preciso preencher um termo de autorização para vacinação, assinado pelos pais.





Veja os locais de vacinação pediátrica contra a COVID-19: