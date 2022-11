Menino de 10 anos esfaqueia avô que agredia a ex-mulher

PM foi chamada e encontrou o agressor já no hospital (foto: Vinícius Lemos)

Um menino de 10 anos esfaqueou o próprio avô durante uma briga do adulto com a avó da criança, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira (15/11). O homem foi preso por agressão doméstica, depois de invadir a casa da mulher. O casal está separado.



De acordo com o registro policial, a criança estava na residência, no bairro Ipanema, quando o homem de 50 anos chegou ao local. Ele parecia estar bêbado e passou agredir e xingar a mulher, de 47 anos anos.



O menino, então, usou uma faca e tentou golpear o avô até acertá-lo no ombro. Ferido e parcialmente inconsciente, o homem foi levado para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), onde foi recebeu atendimento médico. Ele não corre risco de morrer.



A Delegacia da Mulher vai investigar o caso.