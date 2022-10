TJMG condena empresa por assédio sexual a candidata à vaga de emprego

Empresa foi condenada a pagar R$ 5 mil (foto: Robert Leal/Divulgação)

Uma empresa de seguros terá que indenizar uma candidata à vaga de emprego por causa de um assédio sexual cometido pelo sócio em um aplicativo de mensagens. A sentença foi proferida pelo juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) da 26ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, Elias Charbil Abdou, que determinou um pagamento de R$ 5 mil por danos morais.A mulher estava procurando seu primeiro emprego, quando recebeu a informação de que a seguradora estava contratando e não exigia experiência. Ao entrar em contato com o sócio e manifestar interesse pela vaga, ele começou a fazer perguntas sobre os motivos, o endereço e as experiências anteriores da vítima.