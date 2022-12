Motorista de transporte escolar é afastado por acusação de assédio de jovem

Secretaria de Educação informou que transporte na rota é terceirizado (foto: Divulgação/Prefeito de Patos de Minas/Juarez Pereira) Um motorista de transporte escolar municipal gratuito de Patos de Minas foi afastado depois da denúncia de assédio contra uma aluna de 17 anos.





Ela era transportada para escola na região do Curraleiro, no Município do Triângulo Mineiro. A jovem contou que o assédio aconteceu em uma volta para casa, quando sobraram no veículo apenas ela e o motorista.





A Polícia Militar foi procurada, e um boletim de ocorrência, registrado. Ela disse que ficou com vergonha do ocorrido e não contou nada para os pais em um primeiro momento, mas, posteriormente, contou a situação para a diretora, que tomou providências.





A garota ainda informou que, após a denúncia, o responsável pelo transporte teria pedido para ver o vídeo e começado a questionar a conduta da vítima, principalmente por adotar providências contra o motorista. Ele tentou dissuadir a denunciante, perguntando se a jovem “tinha certeza se era o que ela queria fazer, pois tal ação iria prejudicar a vida dele”.





A Secretaria Municipal de Educação de Patos de Minas determinou o afastamento do homem. “O transporte na rota citada é terceirizado, não tendo o motorista vínculo direto com a Prefeitura”, informou o município após o afastamento, tendo tomado a medido logo após a queixa.