Jovem morre atingido por bag de café de mais de 1 tonelada

Armazém de café permaneceu fechado nesta sexta-feira (16/12) (foto: Reprodução TV Alterosa Sul de Minas)

O funcionário de um armazém de café, em Varginha, no Sul de Minas, morreu após ser atingido por um bag de café de cerca de 1,5 tonelada. O acidente aconteceu nessa quinta-feira (15/12). Caíque Rodrigues, de 18 anos, foi socorrido em estado grave, mas não resistiu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por funcionários de um armazem de café, no Bairro Rezende, em Varginha. "Segundo solicitante, um bag carregado com café em grãos, pesando aproximadamente 1.500 quilos, caiu sobre um funcionário, que foi retirado com ajuda de maquinários do próprio armazém", informou a corporação.

Caíque tinha apenas 18 anos (foto: Redes Sociais)

Os militares encontraram o jovem caído, inconsciente e com politraumatismo. Caíque foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Bom Pastor, onde morreu.

O armazém de café permaneceu fechado na manhã desta sexta-feira (16/12). "Foi uma fatalidade. É preciso ter muito cuidado ao operar um bag de café", lamentou um amigo da vítima, Gustavo Mantovani.





O que é um bag?

É uma espécie de saca com capacidade de 500kg a 1.500kg, usado na lavoura para agilizar a coleta do café e também no embarque e desembarque dos grãos, no transporte marítimo e rodoviário.

Os big bags para transportes proporcionam redução no tempo de carga e descarga, redução da mão de obra e das perdas - principalmente aquelas causadas pelo rompimento das embalagens. O corpo de Caíque foi velado e enterrado no Cemitério Municipal em Elói Mendes, cidade vizinha à Varginha. Familiares preferiaram não comentar sobre o caso. As causas do acidente serão apuradas pela polícia.