Detonação em pedreira de Ouro Preto mata trabalhador

Pedreira Irmãos Machado, onde ocorreu acidente que matou trabahador (foto: Reprodução/internet )

Um acidente durante detonação na Pedreira Irmãos Machado, no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, Região Central de Minas, na manhã desta sexta-feira (16/12), matou um trabalhador e deixou feridos.



Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima, que morreu no local, tinha 75 anos e era responsável pela detonação de explosivos da pedreira. Não foi divulgado o número de feridos.



Bombeiros informaram que o corpo não estava soterrado e apresentava partes do corpo cabonizadas. Uma das mãos foi arrancada, possivelmente, segundo os militares, a que segurava o artefato.



Os bombeiros encontraram na pedreira objetos semelhantes aos do aparato de explosivos e acionaram uma equipe do Batalão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar para verificar a situação.



O local permanece isolado até ser descartado o risco de nova explosão. Em nota, a Pedreira Irmãos Machado afirma estar muito abalada com o ocorrido e que todos estão de luto. O distrito Amarantina fica a 25 km da sede Ouro Preto.