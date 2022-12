Famílias falsas: polícia federal combate migração ilegal no Leste de Minas

Quadrilha utilizava o golpe do "cai-cai" para enganar as autoridades norte-americanas (foto: Polícia Federal/Reprodução)

A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Governador Valadares, na cidade de Guanhães, no Vale do Rio Doce, na manhã desta sexta-feira (16/12). A ação é parte de uma operação que combate crimes de migração ilegal, deflagrada em março deste ano.









A quadrilha usava o golpe do “cai-cai” para enganar as autoridades norte-americanas, fazendo crer que famílias inteiras estavam migrando com seus filhos menores de idade. A falsificação viabilizava a viagem de menores sem a devida autorização dos pais.

Ainda de acordo com a PF, muitas famílias descobriram que os jovens tinham deixado o país, depois que haviam migrado ilegalmente, sem ter meios de revê-los ou visitá-los.





Operação Fake Family

A operação que combate o esquema de migração ilegal começou em março de 2022 , quando a PF cumpriu quatro mandados de busca e apreensão e um madado de prisão preventiva, nas cidades de Sardoá e Gunhães.





Na época foram apreendidos e arrestados diversos veículos, imóveis e dinheiro, além da determinação do bloqueio de mais de R$ 5 milhões dos criminosos.



