Polícia Federal realiza operação contra fraude na compra de combustíveis

Fraudes foram identificadas em licitações de 2022 (foto: Polícia Federal/Divulgação)

A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta terça-feira (22/11), dez mandados de busca e apreensão contra servidores públicos da prefeitura de Varginha, no Sul de Minas, e empresas prestadoras de serviços para o município envolvidos em fraudes de licitações para compra de combustíveis.A operação, nomeada "Repetundae", identificou que a empresa vencedora em duas licitações de 2022 não tem registro como transportador ou distribuidor de combustíveis para a entrega do produto.O contrato previa a distribuição de até 65 mil litros de combustível/mês para a Prefeitura de Varginha. Segundo a PF, a empresa de fachada também aparece como única participante em um dos editais de licitação.Ainda de acordo com a polícia, estão sendo investigados os crimes de fraude em licitação, uso de documento falso, corrupção passiva e associação criminosa.As penas máximas, somadas, podem chegar a vinte nove anos de reclusão.A reportagem doentrou em contato com a prefeitura de Varginha e aguarda um posicionamento do órgão.