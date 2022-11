Homem que matou mãe com 84 facadas é condenado a 39 anos no Sul de Minas

O feminicídio ocorreu em julho de 2018, quando Daniel, conforme aponta o laudo pericial, descarregou a sequência de facadas nas costas e no peito enquanto a mãe dormia (foto: TV Alterosa - Sul e Sudoeste de Minas/Reprodução ) Um homem de 36 anos, acusado de matar a própria mãe, Maria Dalva Leite Ribeiro, de 61, com 84 facadas no município de Inconfidentes, no Sul de Minas, foi condenado a 39 anos de prisão. A sentença foi divulgada nesta segunda-feira (21/11) pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri de Ouro Fino na sexta-feira (11/11).

À época, segundo relata a denúncia, o homem era viciado em sites de apostas, consumia bebida alcoólica e não tinha emprego. “Entretanto, administrava de forma descuidada uma microempresa que abriu em nome da mãe. As atitudes dele teriam levado o negócio a dar prejuízo, o que fez com que a idosa perdesse suas economias, uma vez que as dívidas contraídas pelo homem eram feitas em nome dela”, explica o MPMG.





Menino arrastado por 400m ao cair de mula em Minas é resgatado inconsciente Em decorrência das dívidas, Maria Dalva abriu mão do sonho de ser vereadora e passou a viver um relacionamento cada vez mais conturbado com o filho – que, inclusive, intensificou o consumo de álcool e passou a ficar cada vez mais agressivo diante das reclamações e cobranças feitas de forma recorrente pela mãe.

Incomodado, ele decidiu matar a mãe e, em seguida, a levou para a cozinha do imóvel, local onde o corpo permaneceu por três dias. Ele também assassinou a cachorrinha de estimação da idosa. Posteriormente, saiu da casa e foi a um lava-jato com o objetivo de furtar uma caminhonete, que, conforme a polícia, seria utilizada na fuga. Porém, durante o furto, ele foi preso e acabou confessando o assassinato.



À TV Alterosa, a defesa de Daniel disse que vai recorrer da sentença sob alegação de insanidade mental.