Três feridos em batida entre duas motos e um carro em Uberlândia

Acidente na BR-365 deixou tres pessoas feridas em Uberlândia (foto: Corpo de Bombeiros/Reprodução)

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas motos e um carro, na BR-365, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (21/11). As três pessoas - duas mulheres e um homem - foram levadas conscientes à Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Dr. Josias de Freitas, no bairro Presidente Roosevelt.Segundo relatos de um dos envolvidos, no momento do acidente havia um carro parado na rodovia, quando uma carreta mudou subitamente de faixa e obrigou outro veículo que vinha atrás a frear bruscamente. Em uma espécie de efeito dominó, duas motocicletas acabaram se chocando nesse automóvel.A batida deixou três pessoas com fraturas pelo corpo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma das mulheres, de 31 anos, apresentava escoriações no ombro esquerdo e se queixava de dores no tórax. A outra foi conduzida por terceiros ao hospital. Já o homem, de 46 anos, estava com uma possível fratura no pé direito, além de lesões nos braços.Apesar do susto e dos ferimentos, todas as vítimas envolvidas estavam conscientes no momento em que foram levadas à Uai Roosevelt.A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para ajudar na sinalização do trânsito no rodovia.