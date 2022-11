Batida entre carro e carreta mata homem em Barbacena

Segundo o Corpo de Bombeiros, um carro de passeio e uma carreta carregada com madeirite bateram de frente na altura do km 470. A dinâmica da colisão não foi divulgada.

Conforme os bombeiros, o motorista da carreta tem 26 anos e não sofreu ferimentos. Com o impacto da batida, o condutor do carro, modelo Fiat Mobi, ficou preso às ferragens e o óbito foi constatado no local pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).