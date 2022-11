Jovem de 19 anos morre carbonizado após colisão com carreta na MG-050

Jovem ficou preso às ferragens dentro de caminhonete e morreu carbonizado (foto: PMRV/Divulgação)

Uma batida entre uma caminhonete e uma carreta terminou com uma pessoa morta na tarde deste domingo (20/11), na MG-050, em Delta, no Triângulo Mineiro. Após a colisão, o veículo menor pegou fogo, e o motorista, um jovem de 19 anos, foi carbonizado.Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRV), o condutor da carreta, um homem de 42 anos, afirmou que trafegava na rodovia em direção a Ribeirão Preto. O veículo estava carregado com combustível.Conforme depoimento do caminhoneiro, em uma curva na altura do KM 206, a caminhonete invadiu a contramão, bateu de frente com a carreta e os dois veículos acabaram incendiados.O motorista da carreta e um passageiro que estava com ele conseguiram escapar. Já o condutor da caminhonete ficou preso às ferragens e morreu em consequência das chamas.O combate ao fogo demandou a interdição total da pista em ambos os sentidos. Ainda não há previsão para liberação da via.