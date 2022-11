Duas pessoas morrem em acidentes no interior de Minas

O motorista e a criança foram imobilizados e levados pela Unidade de Resgate e USB do Samu (foto: Alexandre Guzanshe/EM)

Dois acidentes em rodovias na Zona da Mata Mineira resultaram na morte de duas pessoas. Um ocorreu na BR-116, em Serra do Belvedere, próximo a Muriaé, e outro na BR-356, estrada que liga Muriaé-Ervália, em Pirapanema.

No primeiro, dois caminhões que seguiam em sentidos opostos bateram de frente. Segundo o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros, um caminhão que transportava gesso estava numa subida quando foi atingido por outro caminhão, carregado com ração animal e descia a rodovia.

Depois da colisão, este segundo veículo capotou, caindo em uma ribanceira íngreme de aproximadamente 60 metros. Quando os bombeiros chegaram, o motorista, de 40 anos, estava fora do caminhão com ferimentos leves. Ele tinha escoriações generalizadas e suspeita de fratura de um dos braços.

Um menino de 4 anos foi ejetado da cabine durante o capotamento e foi encontrado chorando em meio à vegetação densa. Tinha uma fratura na perna, e suspeita de fratura na outra, além de escoriações diversas.

Uma mulher, de 33 anos, caiu no meio do mato e o caminhão tombou em cima dela, provocando a sua morte.

O motorista e a criança foram imobilizados e levados pela Unidade de Resgate e USB do Samu ao Hospital São Paulo, em Muriaé. Após os trabalhos periciais, o corpo da mulher foi retirado e entregue aos cuidados de uma funerária de Muriaé.

Capotamento

Na estrada Muriaé-Ervália, próximo à ponte da Umbaúba, um caminhão de leite tombou e rolou por uma ribanceira de cerca de 200 metros. Segundo informações, o motorista, que aparentava ter 40 anos, saiu da cabine do veículo, meio cambaleante e caiu no mato.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros, foi confirmada a sua morte. A vítima ainda não foi identificada.