motorista morre em acidente envolvendo três carros

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um homem morreu, e duas pessoas ficaram feridas, em um acidente envolvendo três carros na manhã desta segunda-feira (14/11), no KM 115, na BR-458, na zona rural de Iapu, no Vale do Aço.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o passageiro de um Fiat Siena ficou preso nas ferragens e foi atendido no local.

A vítima teve lesões leves na região do tórax e foi encaminhado para o Hospital Mário Cunha pela guarnição dos bombeiros.

O motorista foi avaliado pelo médico do Samu, que constatou óbito no local.

(foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

O condutor do segundo carro, também um Fiat Siena, sofreu um corte no braço esquerdo, foi atendido ainda na rodovia e liberado pouco depois.

O motorista do terceiro carro, um Nissan Tiida, não ficou ferido e foi liberado.

Após a perícia da Polícia Civil, o corpo da vítima fatal foi entregue à funerária da cidade para as demais providências.

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente.