Motorista perde controle da direção e morre em acidente na MG-432

Quatro pessoas que viajavam com ele foram levadas para o Hospital Municipal (foto: Acervo/hospital) Um homem de 37 anos morreu em um acidente de trânsito na Rodovia Prefeito Eliacim de Avelar, MG-432, que liga Esmeraldas a Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da madrugada deste domingo (20/11).

O motorista guiava uma Parati e, por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção em uma curva sinuosa e saiu da estrada.

Viajavam no carro com ele outras quatro pessoas, inclusive uma garota de 10 anos. As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Municipal 25 de Maio.

Três tiveram ferimentos, foram atendidos e liberados, segundo a PM. Só a criança permanecia internada até o fechamento desta matéria.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e fez os trabalhos de praxe.