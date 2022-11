Acidente entre ônibus e carreta fecha marginal da BR-381

Com a chegada do Samu, marginal foi fechada. Trânsito é complicado no local (foto: Arteris/Reprodução)

Uma batida entre uma carreta e um ônibus do transporte público deixou feridos na manhã desta segunda-feira (21/11), na altura do km 480 da BR-381, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O motorista do ônibus teria passado mal e batido na traseira do caminhão.

Segundo a Arteris, concessionária que administra a Rodovia Fernão Dias, o acidente foi na marginal da estrada, no sentido Belo Horizonte.

Com a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a marginal foi interditada e o tráfego flui com lentidão no trecho.

A ocorrência está em andamento e ainda não foi divulgado quantas pessoas estavam dentro do ônibus e quantas ficaram feridas.

Matéria em atualização