Mulher morreu no local (foto: Marcus Ferreira/Agência Minas)

Uma motociclista, de 24 anos, morreu após ser atropelada por um ônibus na manhã desta segunda-feira (21/11), na Via Expressa, na altura do Bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte.Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte da vítima.