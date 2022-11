Foragido é preso uma semana após tentar matar mulher e filho em Sarzedo

Homem tinha um mandado de prisão aberto de 2010; PM utilizou arma de choque para imobilizar o foragido (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Um foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar (PMMG) na manhã desse domingo (20/11), no bairro Masterville, em Sarzedo, na Grande BH. O homem era procurado por causa de um homicídio, além de ser suspeito de tentar matar a companheira e o filho dela com golpes de marreta no dia 13 de novembro.









A mulher, de 46 anos, e o filho, de 21, foram agredidos quando ela quis se separar do criminoso, após descobrir que ele já havia sido preso por feminicídio. As duas vítimas tiveram traumatismo craniano e foram levadas para o Hospital Municipal de Contagem.





De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o homem foi preso em razão de um mandado de prisão já aberto por outro crime.





Já sobre a tentativa de duplo homicídio cometido no dia 13, a PCMG abriu um novo inquérito policial para apurar os fatos. As vítimas foram ouvidas nesta segunda-feira (21/11), na delegacia de Polícia Civil de Sarzedo, e as investigações seguem em andamento.