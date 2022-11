Dono de bar é morto em frente ao próprio estabelecimento em Minas

Dono do bar foi assassinado em frente ao próprio estabelecimento, em Juiz de Fora (foto: Google Street View) Um homem de 31 anos, dono de um bar no bairro Bom Jardim, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, foi assassinado a tiros em frente ao estabelecimento comercial em que era dono, na noite desse domingo (20/11).





De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima estava em frente ao bar, quando dois homens chegaram no estabelecimento. Um deles entrou e comprou um produto. O outro ficou na entrada do bar.

Quando os dois saíram, foram até o dono do bar e perguntaram seu nome. Após a resposta, um dos homens sacou uma pistola e atirou. A vítima ainda correu pela rua, mas, próximo à casa da mãe dele, caiu no chão.



Um dos homens se aproximou e atirou mais duas vezes. O dono do bar morreu no local.



Leia mais: Policiais viram réus em investigação que apura abordagem truculenta em MG



Polícia



Logo após o assassinato, a Polícia Militar chegou ao local e começou a fazer buscas pela região. A PM suspeita que cinco pessoas estão direta e indiretamente ligadas ao homicídio.

Os cinco tentaram se esconder em um matagal próximo ao local onde houve o assassinato. Por se tratar de mata, a PM fez um cerco na região e contou com a ajuda do helicóptero Pegasus para poder auxiliar nas buscas pelos suspeitos.

Depois de algumas horas, a PM conseguiu prender os suspeitos. Os policiais militares foram até as residências de cada um deles e encontraram drogas e munições.

Dois dos presos são do Ceará e já têm passagens pela Polícia Militar por tráfico de drogas. Já a arma usada no crime, segundo a PM, foi furtada no estado de São Paulo no fim de agosto.

Nenhum dos presos confessou o crime. O caso será investigado pela Polícia Civil de Juiz de Fora.