Menino arrastado por 400m ao cair de mula em Minas é resgatado inconsciente

Corpo de Bombeiros e Samu auxiliaram no resgate da vítima, que foi levada para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) Um menino de 13 anos foi arrastado por aproximadamente 400 metros em Timóteo, no Vale do Aço, após cair de uma mula no início da tarde desta segunda-feira (21/11). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 12h34 para socorrer o adolescente.





Segundo a corporação, que realizou os primeiros socorros, o garoto estava inconsciente, com traumatismo craniano e a mandíbula fraturada. Também havia a suspeita de fratura no tórax, além de ferimentos diversos pelo corpo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também auxiliou no resgate. A vítima foi conduzida para o Hospital Márcio Cunha, no município de Ipatinga.