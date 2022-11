Feminicídio: mulher é mantida em cárcere privado e morta por ex-companheiro

Nayara de Oliveira foi vítima de feminicídio em Lagoa da Prata (foto: Reprodução Redes Sociais)

O corpo de uma mulher, de 35 anos, morta a facadas pelo ex-companheiro, de 55, deverá ser levado a Limoeiro do Norte, no Ceará, segundo familiares. O feminicídio aconteceu nesse sábado (19/11), em Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de Minas, conforme divulgado nesta segunda (21/11) pela Polícia Militar (PMMG).