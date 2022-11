Copasa lança campanha para renegociação de dívidas com descontos

Presidente da Copasa, Guilherme Duarte fala em necessidade de "cumprir função social" (foto: Divulgação/Copasa) A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) divulgou nesta segunda-feira (21/11) a campanha "Dias Azuis", em que a empresa possibilita a renegociação de dívidas com juros baixos ou de forma parcelada até 30 de dezembro.



Wallace Lucio, superintendente de relacionamento com o cliente, ressaltou as condições que a companhia oferece na campanha "Dias Azuis".





"Nós temos condições diversas e variadas para os clientes da Copasa, e elas são caracterizadas pela categoria em que o imóvel está classificado, ou seja, se é um imóvel residencial, se é da categoria industrial ou comercial, ou se tem seu CadÚnico e tem o benefício da tarifa social. Então, para cada um desses públicos nós temos uma condição”, disse.



Categorias



Para as categorias residencial, comercial, industrial e públicos (com excessão das esferas governamentais a nivel federal, estadual e municipal), os inadimplentes podem pagar suas contas atrasadas em até 36 vezes com juros de 0,5% ao mês e com entrada no valor de 5% do débito. Ainda há uma opção de quitar o débito aberto com o pagamento à vista com desconto de 20%.





Para os clientes que se encaixam na tarifa social, o pagamento pode ser parcelado em até 48 vezes sem juros e uma entrada no valor de 3% do débito. Se o pagamento for à vista, o desconto aos clientes chega a 30%.





Outra opção de pagamento é o PIX, seja à vista ou parcelado, com desconto de até R$ 10. A cada fatura paga em dia pelo PIX, o cliente ganha R$ 1 de desconto, limitado a dez faturas, sendo o desconto concedido na próxima fatura.





A companhia ressalta que o atendimento será exlcusivamente realizada de forma online, por meio da Agência Virtual da Copasa, que pode ser acessada por este link . Após o acesso, o cliente deve:





Clicar no botão Dias Azuis;

Selecionar Copasa ou Copanor;

Fazer login com o CPF e a senha cadastrada ou fazer o cadastro para primeiro acesso;

Selecionar a matrícula para a qual deseja para o parcelamento;

Escolher a forma de pagamento à vista ou o número de parcelas;

Para a escolha de pagamento parcelado, poderão ser efetuadas simulações do valor da entrada e, também, se serão consideradas as faturas não vencidas ou somente as vencidas;

Clicar em prosseguir;

Conferir as informações do pop-up;

Clicar em “CONFIRMAR”

Em seguida, será apresentada a fatura para o pagamento da entrada ou do pagamento à vista.





A empresa informa ainda que clientes com negociação em andamento, que necessitam fazer um reparcelamento, podem verificar as condições pelo chat da Agência Virtual (Fale com o Chico) ou pelo aplicativo Copasa Digital; ou ainda pelo WhatsApp da Copasa (31) 9 9770-7000, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com exceção de feriados.



